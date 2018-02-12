В авиакатастрофе Ан-148 погиб депутат из Норильска

В подмосковной авиакатастрофе погиб депутат горсовета Норильска Сергей Панченко.

Как сообщает RT, Панченко был депутатом горсовета и главой некоммерческой организации "Агентство развития Норильска". Его супруга вылетела в Москву.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков подтвердил, что все находившиеся на борту самолёта Ан-148 погибли, в связи с этим спасательная операция перешла в стадию поисковой.

Самолёт Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший рейсом Москва — Орск, потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.