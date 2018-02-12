В Иране представлена новая баллистическая ракета

Тегеран представил новую баллистическую ракету "Кадр" (Quadr) с дальностью полёта в две тысячи километров.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Fars, это произошло в ходе мероприятий в честь годовщины исламской революции 1979 года. Жидкотопливная ракета оснащена разделяющейся головной частью для поражения различных целей, а также системой, позволяющей скрыть её передвижения от радаров.

Кроме того, публике была продемонстрирована новая модификация ракеты ближней дальности "Фаджр-5" (Fajr 5), а также противотанковая управляемая ракета "Туфан 2-М" (Toufan 2-M) и модель иранской подводной лодки класса "Фатех".

По данным иранского информагентства, в праздничных мероприятиях принимают участие миллионы человек по всей стране.

Исламская революция 1979 года — цепь событий в Иране, результатом которых стали эмиграция шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, упразднение монархии и установление новой администрации, которую возглавил аятолла Рухолла Мусави Хомейни.

Датой начала революции в ближневосточной стране считают 8 января 1978 года — день жестокого подавления первой крупной антиправительственной демонстрации в Куме. В течение всего года в различных городах Ирана представители исламского духовенства организовывали демонстрации. К концу года революционеры перешли к тактике экономических стачек и забастовок, что полностью парализовало экономику страны и, в конечном итоге, привело к отставке шаха и его бегству из Ирана.