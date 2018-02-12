МЧС завершило спасательную операцию на месте крушения Ан-148

Основные поисковые работы на месте крушения Ан-148 в Подмосковье могут быть завершены в течение семи дней, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на месте ЧП.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, пассажирский самолёт авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все, находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли. Среди погибших — трое детей возраста 17, 13 и 5 лет.

"Все работы ведутся в круглосуточном режиме, — цитирует ТАСС Пучкова. — Здесь, в зоне ЧС, мы планируем осуществлять основной этап поисковых работ в течение семи суток, потому что очень большая площадь разброса обломков, тяжёлый снег и рельеф местности".

По словам главы МЧС, подразделения министерства взаимодействуют со всеми федеральными структурами, а также региональными службами.

"Ведётся работа по поиску фрагментов тел, организации их идентификации, а также оказанию помощи Следственному комитету по выполнению всех процессуальных действий для выявления причин катастрофы", — добавил он.

Для оказания помощи всем семьям погибших, по словам Пучкова, МЧС осуществляет взаимодействие со всеми регионами, в которых жили пассажиры разбившегося самолёта.

Ранее стало известно, что "Росавиация" проведёт в авиакомпании "Саратовские линии" дополнительную внеплановую проверку. Результаты будут переданы правительственной комиссии, которая ведёт расследование крушения Ан-148.