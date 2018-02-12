Росавиация проведет дополнительную проверку "Саратовских авиалиний"

Росавиация проведет дополнительную внеплановую проверку авиакомпании "Саратовские авиалинии", которой принадлежал разбившийся пассажирский лайнер Ан-148.

Как сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько, результаты проверки будут переданы правительственной комиссии, которая ведет расследование крушения Ан-148. Также внеплановую проверку московского аэропорта Домодедово, откуда вылетел рейс 6W703 Москва — Орск, проведет Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии глава МЧС России Владимир Пучков распорядился направить в Орск самолет чрезвычайного ведомства, который доставит специализированные медицинские бригады, которые осуществят забор проб ДНК родственников погибших в крушении самолета Ан-148.

Как сообщили Накануне.RU в МЧС РФ, также спецбортом в Орск направят психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

В Подмосковье увеличена группировка спасателей на месте крушения Ан-148 до 600 человек, к ликвидации чрезвычайной ситуации также привлечены 120 единиц техники. В зоне чрезвычайной ситуации работают аэромобильной группировки центра "Лидер", отряда "Центроспас" и Ногинского спасательного центра.

Пассажирский Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Никто не выжил.