Астрономы предсказали скорое резкое снижение активности Солнца

Солнце станет более холодным и тусклым к 2050 году, согласно прогнозу астрономов Калифорнийского университета в Сан-Диего.
Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на портал Phys.org и публикацию в Astrophysical Journal Letters, такие изменения, по словам учёных, станут результатом "гранд-минимума" солнечной активности, которая увеличивается и уменьшается с периодичностью в 11 лет.
Учёные отмечают, что к середине века температура Солнца может опуститься до маундеровского минимума, зафиксированного в период примерно с 1645 по 1715 годы. Притом, что это время часто связывают с малым ледниковым периодом, ряд учёных исключает происхождение глобального похолодания, даже при сильном падении солнечной активности.
"Теперь у нас есть ориентир, из которого мы можем улучшить моделирование климатических моделей, — отметил возглавляющий исследовательскую команду физик Дэн Любин. — Поэтому мы можем лучше понять, как изменения солнечного ультрафиолетового излучения влияют на изменение климата".