В Серове раскрыли ограбление пункта микрозаймов

В Серове направлено в суд уголовное дело против 29-летнего местного жителя, который обвиняется в ограблении микрофинансовой организации.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, сыщики и полицейские из патрульно-постовой службы менее чем за сутки задержали подозреваемого в ограблении. Сообщение о преступлении поступило 15 января от руководителя микрофинансовой организации, офис которой расположен на улице Льва Толстого. Подозреваемым в нападении на женщину-специалиста организации оказался безработный, ранее неоднократно судимый за совершение краж, грабежей и других преступлений.

Перед тем как совершить ограбление, фигурант неоднократно приходил в кредитное учреждение и успел запомнить обстановку, расположение мебели, входы и выходы, после чего заранее предусмотрел пути отхода.

В момент преступления злоумышленник неожиданно напал на женщину-специалиста по работе с клиентами, ударил ее кулаком и потребовал деньги. После этого он достал коробку с наличными и попытался с ней убежать, однако деньги выпали. Собрав часть купюр, мужчина скрылся. Ущерб составил 6 тыс. руб.

Злоумышленнику, который находится под стражей, грозит до 7 лет лишения свободы.