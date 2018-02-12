В Башкирии найдены крупные залежи золота и серебра

Во время разведки месторождений медно-колчеданных руд на территории Республики Башкортостан геологи обнаружили залежи золота и серебра. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Росгеология".

Работы велись Северо-Кавказским ПГО в рамках госконтракта 2015 года. Площадь изучаемой территории в пределах Новопетровской площади составляла 28 кв. км.

Техническое задание предусматривало локализацию залежей медно-колчеданных руд и оценку их прогнозного объёма. В ходе бурения на глубинах от 346 до 510 м была обнаружена многоуровневая залежь массивных медно-колчеданных руд. При этом в ряде рудных пересечений сплошных массивных медно-колчеданных руд мощностью 3–5 м отмечаются весьма высокие содержания меди, цинка, золота и серебра.

"Укрупнённые геолого-экономические расчёты показали целесообразность отработки объекта подземным способом с шахтным вскрытием", — отметили в "Росгеологии", добавив, что уровень рентабельности к производственным затратам при этом составит 16,3%.

"Росгеология" — российский многопрофильный геологический холдинг, созданный по указу президента РФ в 2011 году на базе одного из старейших геологоразведочных предприятий страны — "Центргеологии". Организация осуществляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр.

Предприятия холдинга работают во всех восьми федеральных округах России. Среди клиентов Росгеологии присутствуют такие компании, как "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Северсталь", "Итера" и многие другие.