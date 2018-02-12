Схрон с боеприпасами обнаружили в Челябинской области

Полицейские ЗАТО Озерск в рамках проводимого рейда в гаражном боксе по улице Малая Кольцевая поселка Татыш изъяли боеприпасы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, у ранее судимого 33-летнего мужчины изъято 47 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова, 39 охотничьих патронов калибра 16 мм и 32 патрона калибра 12 мм. По данному факту заведено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.

Кроме того, полицейские Магнитогорска вместе с сотрудниками Росгвардии изъяли у местного жителя тротиловую шашку массой 200 гр. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.