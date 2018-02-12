США хотят приватизировать МКС, - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа планирует приватизировать Международную космическую станцию и превратить ее в "частное предприятие на коммерческой основе".

Как пишет газета The Washington Post, ссылаясь на проектную документацию, американские власти собираются прекратить финансирование МКС по линии NASA после 2024 года. Станцию планируется вывести из государственного в частный сектор.

В бюджетном проекте на 2019 финансовый год (начинается в США 1 октября), который будет опубликован 12 февраля, Вашингтон запросит $150 млн на "обеспечение развития и становления коммерческих структур и возможностей" для дальнейшей приватизации МКС. Как пишет издание, такие планы, скорее всего, столкнутся с критикой в американском Конгрессе, учитывая, что США потратили около $100 млрд на строительство и эксплуатацию станции. В настоящее время NASA думают о продлении срока службы МКС до 2028 года, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия сокращает расходы на эксплуатацию МКС.