США хотят приватизировать МКС, - СМИ

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"Новая пенсионная система: не отложил деньги – умирай на улице" Специалисты РАНХиГС подготовили доклад по постепенному повышению пенсионного возраста – у мужчин до 63 лет, у женщин – до 60. Сценарии предполагаются разные, но наиболее оптимальный, как указывает РБК – первые четыре года прибавлять по три месяца к пенсионному возрасту в год, а затем по шесть месяцев. То есть чтобы поднять планку у женщин с 55 лет до 60, необходимо будет аккурат 12 лет (это как два президентских срока).
09.02.2018
экономика  |  комментариев: 5
Аналитика
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Выборы без выбора: почему так и кто виноват? Сегодня либеральные оппозиционеры в унисон с американцами и европейцами обвиняют президента Путина в отсутствии демократии, узурпации власти, ущемлении прав и свобод граждан, в коррупции чиновников. Но авторитет Путина в народе только растёт, что используется оппозицией, как ещё один повод для обвинения Кремля в создании препятствий для альтернативных выборов президента, в политической цензуре, использования административного ресурса на выборах. Создаётся некая ситуация неизбежности: очередные выборы пройдут без выбора и их результат уже предрешён. Но кто в этом виноват?
09.02.2018
политика ;  | комментариев: 8
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Новости
12.02.2018 03:43 Мск (05:43 Екб)
наука и техника | За рубежом
США хотят приватизировать МКС, - СМИ
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(2004) |

Администрация президента США Дональда Трампа планирует приватизировать Международную космическую станцию и превратить ее в "частное предприятие на коммерческой основе".
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Как пишет газета The Washington Post, ссылаясь на проектную документацию, американские власти собираются прекратить финансирование МКС по линии NASA после 2024 года. Станцию планируется вывести из государственного в частный сектор.

В бюджетном проекте на 2019 финансовый год (начинается в США 1 октября), который будет опубликован 12 февраля, Вашингтон запросит $150 млн на "обеспечение развития и становления коммерческих структур и возможностей" для дальнейшей приватизации МКС. Как пишет издание, такие планы, скорее всего, столкнутся с критикой в американском Конгрессе, учитывая, что США потратили около $100 млрд на строительство и эксплуатацию станции. В настоящее время NASA думают о продлении срока службы МКС до 2028 года, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия сокращает расходы на эксплуатацию МКС.

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12.02.2018 03:43 Мск | Денис Линов
05:43 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.01.2018 09:53 Мск
США намерены прекратить финансирование МКС к 2025 году








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США хотят приватизировать МКС, - СМИ
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