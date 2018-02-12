Порошенко похвастался модернизацией 50-летнего ЗРК "Печора"

На Украине прошли успешные испытания модернизированного зенитно-ракетного комплекса C-125М "Печора".

Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Петр Порошенко. По его словам, государственный концерн "Укроборонпром" готовится к серийной модернизации ЗРК. Как отметил глава государства, дальняя граница зоны поражения обновленного ракетного комплекса составляет более 40 км, а максимальная высота зоны поражения — 25 км.

При этом специалисты сумели значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманевренных целей, - похвастался Порошенко.

С-125М — советский зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия. Был принят на вооружение в СССР в 1961 году. В настоящее время от эксплуатации ЗРК "Печора" отказались в ряде государств, включая Россию, Финляндию, Сомали и Камбоджу.