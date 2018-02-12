Россия мешает бороться с ИГ* в Сирии, - Пентагон

Представители Пентагона сообщили, что военное присутствие России в Сирии усложняет проведение операций коалиции во главе с США против террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).

Об этом говорится в отчете генерального инспектората американского оборонного ведомства. В документе также сообщается об "опасных манёврах" российских самолётов около американских, из-за чего "нарастал риск непреднамеренных перестрелок".

"Российское военное присутствие в Сирии продолжило осложнять проведение операций против ИГ. Российские самолёты, как и прежде, совершали опасные манёвры вблизи американских", — сообщается в документе Пентагона.

Также из отчета следует, что российское руководство "не раз с убеждённостью заявляло о том, что война против ИГ, по сути, завершена, а потому США и их союзники должны покинуть" Сирию, сообщает "Рен ТВ".