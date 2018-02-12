Установлена точка соприкосновения разбившегося Ан-148 с землей

Установлена точка соприкосновения с землей самолета Ан-148, который разбился в Раменском районе Подмосковья.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, это стало возможным благодаря следственным мероприятиям. Глава СКР Александр Бастрыкин провел совещание с работающей на месте крушения следственно-оперативной группой. Ему доложили о неотложных следственных действиях, проведенных следователями и криминалистами за первые часы после авиапроисшествия.

Бастрыкин поручил провести тщательный осмотр места крушения лайнера, изымая и фиксируя все следы. Работы будут вестись в непрерывном режиме, на это потребуется несколько суток. Место крушения осматривают около 100 следователей и криминалистов.

Глава СКР также поручил подчиненным в максимально сжатые сроки провести необходимые генетические и экспертные исследования, чтобы родственники в скором времени могли получить тела погибших.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" "Ан-148" 11 февраля упал в Раменском районе Московской области, погибли все кто находился на борту - 65 пассажиров и 6 членов экипажа, среди погибших - трое детей: 17, 13 и 5 лет. Воздушное судно летело из "Домодедово" в аэропорт Орска.