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Взрыв и огромная воронка: подробности крушения Ан-148 в Подмосковье

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экономика  |  комментариев: 5
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Выборы без выбора: почему так и кто виноват? Сегодня либеральные оппозиционеры в унисон с американцами и европейцами обвиняют президента Путина в отсутствии демократии, узурпации власти, ущемлении прав и свобод граждан, в коррупции чиновников. Но авторитет Путина в народе только растёт, что используется оппозицией, как ещё один повод для обвинения Кремля в создании препятствий для альтернативных выборов президента, в политической цензуре, использования административного ресурса на выборах. Создаётся некая ситуация неизбежности: очередные выборы пройдут без выбора и их результат уже предрешён. Но кто в этом виноват?
09.02.2018
политика ;  | комментариев: 8
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Установлена точка соприкосновения разбившегося Ан-148 с землей
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Ан-148 (2018) | Фото:nikvesti.com

Установлена точка соприкосновения с землей самолета Ан-148, который разбился в Раменском районе Подмосковья.
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Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, это стало возможным благодаря следственным мероприятиям. Глава СКР Александр Бастрыкин провел совещание с работающей на месте крушения следственно-оперативной группой. Ему доложили о неотложных следственных действиях, проведенных следователями и криминалистами за первые часы после авиапроисшествия.

Бастрыкин поручил провести тщательный осмотр места крушения лайнера, изымая и фиксируя все следы. Работы будут вестись в непрерывном режиме, на это потребуется несколько суток. Место крушения осматривают около 100 следователей и криминалистов.

Глава СКР также поручил подчиненным в максимально сжатые сроки провести необходимые генетические и экспертные исследования, чтобы родственники в скором времени могли получить тела погибших.

Самолет Ан-148 технические характеристики(2012)|Фото: Накануне.RU

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" "Ан-148" 11 февраля упал в Раменском районе Московской области, погибли все кто находился на борту - 65 пассажиров и 6 членов экипажа, среди погибших - трое детей: 17, 13 и 5 лет. Воздушное судно летело из "Домодедово" в аэропорт Орска.



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12.02.2018 02:07 Мск | Денис Линов
04:07 Екб


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Установлена точка соприкосновения разбившегося Ан-148 с землей
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