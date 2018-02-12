Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд в Пхёнчхане

Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Спортсменка набрала 81.06 балла за короткую программу командного турнира Олимпиады. На втором месте оказалась 31-летняя итальянская фигуристка Каролина Костнер, набравшая 75.10 балла. Замкнула тройку представительница Канады Кэйтлин Осмонд. Она допустила несколько ошибок, из-за чего ей присудили 71.38 балла.

Командный турнир по фигурному катанию состоит из отдельных частей. Участники турнира выступают с короткими и произвольными программами. По итогам короткой программы пять лучших сборных продолжают борьбу, а вторая пятерка выбывает. Лучшие участники продолжают соревноваться в произвольных программах, сообщает РБК.