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Каникулы в России могут переносить из-за снежных зим - Хлопонин
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(2003) | Фото

В России зимние школьные каникулы в снежные зимы предполагается переносить, чтобы дети из спортивных школ могли дольше покататься на горных лыжах.
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Как сообщил вице-премьер Александр Хлопонин, над запуском такого эксперимента думают в правительстве РФ. "Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы. Окончательного решения еще нет, но во всем мире такая практика есть", - рассказал Хлопонин.

Говоря о международном опыте, он привел в пример европейские страны. "Нет, к примеру, снега в январе в Альпах. Государства переносят детские каникулы. В Европе этот механизм гибкий. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми. У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно", - отметил вице-премьер, пишет "Российская газета".

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12.02.2018 01:21 Мск | Денис Линов
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Каникулы в России могут переносить из-за снежных зим - Хлопонин
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