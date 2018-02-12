Арестованная россиянка потеряла зрение в американской тюрьме

Россиянка Виктория Насырова, которую арестовали в США, заявила, что ее жестоко избили сокамерницы.

По словам женщины, 3 января в нью-йоркской тюрьме на Райкерс-Айланд на нее напали соседки по камере и нанесли удары по голове. "Когда я открыла глаза, я не видела ничего… Сейчас со зрением то же самое", — заявила россиянка.

По ее словам, одна из офицеров тюрьмы наблюдала за происходящим, однако не предприняла никаких действий, чтобы остановить драку. В настоящее время прокуратура Бронкса занимается расследованием инцидента.

Полиция Нью-Йорка задержала Викторию Насырову в марте 2017 года. В России она была объявлена в розыск за убийство соседки в 2014 году. После предполагаемого преступления женщина бежала в США с украденными $52 тыс.

В США Насырову также подозревают в совершении целого ряда преступлений. Так, россиянка, предположительно, встречалась с мужчинами, с которыми она знакомилась на сайте для русскоязычных жителей Нью-Йорка, подмешивала им наркотики, после чего обворовывала. Также Насыровой предъявили обвинения в попытке убийства женщины, чьи документы она планировала украсть, сообщает РИА "Новости".