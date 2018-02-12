Появилось новое видео крушения Ан-148

Камера наблюдения на частном доме сняла падение самолёта в Подмосковье.

Крушение лайнера Ан-148 в Московской области попало на видео.

На кадрах виден момент взрыва.

Кроме того, появилось видео облета места крушения Ан-148. Запись сделана с дрона.

На опубликованных кадрах видно около 20 машин на месте крушения. Часть из них — сотрудников полиции и экстренных служб, видны проблесковые маячки.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" "Ан-148" 11 февраля упал в Раменском районе Московской области, погибли все кто находился на борту - 65 пассажиров и 6 членов экипажа, среди погибших - трое детей: 17, 13 и 5 лет. Воздушное судно летело из "Домодедово" в аэропорт Орска