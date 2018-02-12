Российские чемпионы отстояли титулы на вечере профессионального бокса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 10 февраля прошел вечер профессионального бокса, хэдлайнерами мероприятия выступили действующий обладатель пояса чемпиона мира в первом легком весе по версии IBO Шавкат Рахимов и дважды чемпион мира из ЮАР Малкольм Классен. Нашему спортсмену удалось остаться непобедимым и защитить свой титул, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего в рамках соревнований состоялось десять боев, три из которых титульные – боксеры бились за мировое первенство. За титул чемпиона мира среди молодежи боролись Заур Абдуллаев из Екатеринбурга и Адри Бойосе (Филиппины). Несколько раз итальянский рефери Джустино Ди Джованни, прилетевший с коллегами из Бельгии и Швеции специально в Екатеринбург для курирования титульных состязаний, начинал отсчитывать десять пальцев филиппинскому бойцу еще в первой половине боя.

Наш боксер отправил соперника в технический нокаут в седьмом раунде, не дожидаясь десятого. Он стал новым чемпионом мира WBO Youth. Свою победу Заур посвятил брату. Как рассказывалось в видеоролике, снятом специально для презентации боя в ДИВСе – в бокс Заур попал именно благодаря ему, во всем подражал старшему брату, а когда тот не смог больше соревноваться – из-за травмы руки – стал выступать "как бы от них обоих". После своей победы он рассказал Накануне.RU, как заполучил пояс чемпиона:

"Я сосредоточился на бое, не думал о поясе, мои цели выше. Победу посвящаю брату, который меня секундирует постоянно, и всем родственникам – они всегда меня поддерживают. Соперника мне поставили крепкого, нелегкий был соперник, его было тяжело раскрыть, – оценивает филиппинца наш боксер, – но под конец я уже почувствовал, что он устает, и начал с каждым раундом добавлять темп, понял, что этот бой не дойдет до конца. Хорошо чувствовал и поддержку Екатеринбурга, я нахожусь у себя дома, спасибо всем большое!"

Среди субботних противостояний особо стоит отметить бой Евгения Романова из Волгограда и Германа Скобенко из города Макеевка Донецкой области – это был единственный бой тяжеловесов (вес свыше 90,7 кг). Несмотря на то, что Романов значительно старше своего оппонента – 32 года против 24 лет, и то, что он выходец из любительского бокса, пропустивший пять лет в своей карьере – он все же смог одолеть более тяжелого Скобенко (у которого было преимущество в 20 кг) техническим нокаутом.

Шавкат Рахимов впервые защищал свой пояс чемпиона IBO World от ветерана боев в весе до 59 кг Малкольма Классена – за свою карьеру южноафриканец провел 33 профессиональных боя (24 победы, из них 17 выиграл нокаутом), в то время как наш боксер провел лишь 11 боев, но ни одного не проиграл – восемь нокаутов. Опыт против молодости.

В видеороликах, которые предваряют бои, участники состязания делились сокровенным: соперник Рахимова Малкольм Классен не устоял от свойственного западным спортсменам самопиара. В самоуверенной манере он обещал отправить нашего боксера в нокаут и отобрать чемпионство, поражался такому легкомысленному решению судей – поставить его на бой с Шавкатом, ведь Малкольм – экс-чемпион мира и по своим ощущениям гораздо сильней молодого бойца из России.

Тем не менее, уже во втором раунде боец из ЮАР осел на канаты – Рахимов ударом в глаз отправил соперника в нокдаун. Казалось бы, добить южноафриканца дело одной минуты – зрители кричали "заканчивай с ним" и теряли интерес. Но к концу поединка стало понятно, что не зря он был так в себе уверен изначально – Классен вставал под конец счета и боролся дальше, что заставило гостей вечера профессионального бокса поволноваться. Однако, Рахимов, следуя своей интуиции, как он признается позже журналистам, довел бой до 8 раунда и отправил самоуверенного экс-чемпиона в технический нокаут. Примечательно, что это первое досрочное поражение в карьере 36-летнего Классена.

"Я сделал определенную работу, тренировался и готовился к бою на высшем уровне, мы нарабатывали именно ту технику, которая нам нужна была в этом бою, мы это сделали, я получил удовольствие. Лично для себя я рад, что просто задачу тренера я выполнил – это самое главное для меня. Классен очень, очень, очень – я не побоюсь этого слова и скажу снова – очень сильный боец. Ничего его не берет, столько ударов пропускает, столько терпит, вызывает большое уважение, что у него есть такая сила воли. У каждого бойца должна быть такая сила воли. Поднялся и идешь дальше. Я получил опыт, как будто встал на еще одну ступень после этого боя, ведь это экс-чемпион мира", – рассказал Рахимов.

Удар в глаз в самом начале поединка был очень эффектным, но как рассказал боксер, его "секретное оружие" победы всегда остается малозаметным: во-первых, он изматывает соперника, а, во-вторых, это "незаметные" для оппонента удары по печени:

"Измотал и по печени дал, само технично получилось, как у меня всегда получается, что удар проходит вообще незаметно, он просто не может это понять, это наработано. Мне очень помогал мой тренер, я его уважаю и очень сильно люблю, он мой наставник, я с ним начал карьеру и с ним расту благодаря его технике, я стараюсь его слышать всегда".

Итоговый бой вечера за титулы чемпиона IBO Continental и IBF Baltic состоялся между двумя россиянами – на ринг вышли Марк Урванов из Первоуралська и Мухаммад Якубов из Санкт- Петербурга. Единогласным решением судей пояс присудили Якубову.

Бокс по-уральски отдает дань традиционной зрелищности западных шоу, атмосфера большого события создается за счет ярких софитов и приглашенных vip-гостей, особое значение отдается подбору музыкального сопровождения, видеонарезкам, а зал наполняет фирменный туман. Раунды объявляет своим появлением девушка с табличкой, а ведущий со специфическим акцентом растягивает слова и требует "поддержать бойцов". Таким образом, бокс занимает промежуточную позицию между спортивным мероприятием и игровым шоу, на что, видимо, и делают ставку организаторы, желая привлечь на подобные вечера как можно больше зрителей.

Бокс в массы, как отметили многие спортивные комментаторы, продвигается с определенной долей риска: в субботу владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин и его RCC boxing promotions решились на интересный шаг: они организовали шоу без спортивных звезд, обошлись своими боксерами из RCC boxing promotions.

Для продвижения единоборств на боксерские шоу в зрительный зал привлекают как можно больше представителей бомонда, создавая ажиотаж вокруг бойцов веб-сериалом FIGHT OUT, вниманием со стороны прессы и широким афишированием события. Действительно, в зале собрались не только фанаты бокса, публика была разношерстной, тут и представители старшего поколения с внуками, молодые семейные пары, сетующие только на то, что турнир затягивается, а им уже надо домой "к детям", светские львицы и группы любителей спорта.

"Мы пришли вместе с женой, хоть и затягивается турнир и нет перерывов, все равно интересно и не тяжело смотреть. Да, мы первый раз вообще на подобном мероприятии. Интересно, потому что это бокс высокого мирового уровня", – рассказал зритель Александр.

"Вообще все супер, – рассказал зритель по имени Дмитрий корреспонденту Накануне.RU. – Мы первый раз на подобном мероприятии и все отлично. Сами мы занимаемся детским спортом, мы организаторы детских турниров, и вот пришли посмотреть, как все устроено на высшем уровне. Вдохновляемся. Планируем у нас в Тагиле начинать развитие профессионального тайского бокса. Ждем главных боев".

Скорее всего, подобные турниры станут не только спортивным событием для любителей бокса в будущем, но и частью светской жизни бомонда уже сегодня. Следующий праздник единоборств пройдет 25 февраля в КРК "Уралец". Там 15 пар спортсменов, проявивших себя в UFC, ACB, Bellator, Fight Nights и M-1 Global — Лигах, составляющих топ-5 мирового рейтинга, — будут биться в клетке на глазах у Майка Тайсона, который займет свое место среди "випов". В следующем боксерском шоу именитый российский тяжеловес Сергей Харитонов встретится с бойцом из Калифорнии Джоуи Белтраном.

Среди гостей вечера бокса 10 февраля были не только политики, такие как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, но и звезды спорта, например,чемпион московской Олимпиады-1980, боксер Шамиль Сабиров, известный боец тяжелой весовой категории Иван Штырков, вошедший в двадцатку лучших тяжеловесов по рейтингу fightmatrix, сейчас он продолжает успешную карьеру уже в категории до 93 кг, оставаясь непобежденным. Штырков звал всех прийти 24 февраля на "Трактор Арена" в Челябинске – обещал "море крови".

"Будут очень серьезные и сильные соперники, конкурентные бои, может быть, будет море крови, надеюсь, что будет море крови, – сказал он в беседе с Накануне.RU. – Сегодня я приехал к самому началу боксерских поединков, смотрю каждый бой, потому что большинство ребят, которые боксируют сегодня на ринге, я знаю. Когда знаешь бойцов лично – эмоции более острые".