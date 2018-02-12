Житель Екатеринбурга подал в суд на дорожников - из-за ямы пострадал в аварии

Житель Екатеринбурга Сергей Радо подал иск в суд на МБУ "Октябрьский ДЭУ", в результате бездействия которого, как он считает, чуть не погиб в ДТП в 2014 году. Об этом сам истец сообщил Накануне.RU.

Он рассказал, что попал в ДТП и чудом остался жив, получив многочисленные переломы и сотрясение мозга. Причиной аварии стала яма на дороге, в которую угодил мужчина.

"Эта яма на дороге, в которую я попал, не устранялась и продолжала представлять потенциальную опасность для участников дорожного движения", - рассказал Сергей Радо.

По его словам, со времени ДТП эта выбоина до сих пор не ликвидирована.

"С даты ДТП я неоднократно видел эту яму, и когда я случайно проезжал там же, - о ужас! - яма была на прежнем месте. Это так меня возмутило, что я прямо оттуда поехал в ГИБДД и написал заявление с просьбой разобраться. Я подал претензию, которую ДЭУ отклонил", - говорит пострадавший.

Тогда был подан иск в суд о возмещении вреда здоровью и морального вреда. Пострадавший заявил сумму компенсации в 1 млн руб. Заседание Чкаловского районного суда назначено на 13 февраля 2018 года.

Получить комментарий в МБУ "Октябрьский ДЭУ" не удалось.