Эксперты: Повышение НДС приведет к росту цен на все товары и увеличению пенсионного возраста

Правительство РФ вернулось к обсуждению налогового маневра, согласно которому предлагается сократить страховые взносы с зарплаты с 36% до 22%. По мнению властей, это позволит облегчить легализацию зарплат. При этом, чтобы государственная казна не лишилась денег, предлагается повысить НДС с 18% до 22%. Экономисты уже назвали этот маневр вредным и неуместным для российского бизнеса, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению экспертов, повышение НДС приведет к неизбежному росту цен абсолютно на все товары в России. Как отмечает известный экономист, профессор Никита Кричевский, с введением налогового маневра неизбежным станет повышение пенсионного возраста.

"Правительство, не знающее чем себя занять перед отставкой, вновь затянуло старую песню о налоговом маневре 21 на 21 (рост НДС в обмен на снижение соцвзносов). Если прокатит, дефицит ПФР тут же подскочит, и повышение пенсионного возраста станет неизбежным. Даже в нынешних условиях повышение возраста выхода на пенсию дефицит Пенсионной системы не покроет. Значит, вскоре нам будут рассказывать о вынужденном росте ставок взносов. Известна и предварительная цифра: 5 п.п. То есть работодатели будут перечислять не 30, а 35% от ФОТ, расплачиваясь за чужую некомпетентность", - сообщает телеграм-канал Кричевского "Антискрепа".

Руководитель Центра политэкономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов заявил, что НДС должен быть заменен другими налогами, например, налогом с продаж. НДС, по мнению эксперта, обременяет российское производство и затрудняет развитие обрабатывающей промышленности в стране. Потому налог "является исключительно вредным", а его повышение - "вредно вдвойне и неуместно для нашей экономики". Также Василий Колташов сомневается, что повышение НДС позволит легализовать зарплаты.

"Все предложения Кудрина и других строятся на том, что надо подправить уже имеющуюся налоговую систему. Какой-то налог ужесточить, какой-то смягчить и вот такими методами получим выход из тени части налогоплательщиков, рост экономики и инвестиций. Но этого ничего не будет. Потому что если одновременно вести какие-то деструктивные реформы, повышать пенсионный возраст, например, то люди рассматривают эту ситуацию как будущую отмену пенсий. И в этой ситуации нет смысла легализовываться и платить какие-то налоги. Зачем платить, если постоянно звучат предложения: чтобы каждый сам платил за себя в медицине, сделать более платным образование - идет коммерциализация социальной сферы. В этой ситуации люди понимают, что им нужно оставаться в тени. Легализация им невыгодна. я вижу только один способ легализовать нелегальных рабочих - надавить на их работодателей. Это старый, проверенный способ. Когда вы репрессируете работодателей за нелегальный наем, особенно наем иностранных рабочих, вы получаете выход из тени. Например, вы никак не выведете из тени репетиторов. Только если повысите качество образования и перестанете его разваливать, тогда у этих людей не будет работы и они пойдут по найму в государственные школы", - отмечает Василий Колташов.

Независимый экономист Александр Одинцов полагает, что планы повышения НДС связаны с тем, что этот налог хорошо администрируется, и потому от него сложнее уйти. При этом эксперт подчеркивает, что с точки зрения конкурентоспособности экономики, повышение платежа является негативным фактором.

"В ЕС этот налог тоже достаточно высокий, но там экономика в другом состоянии, она более конкурентная и там другие условия ведения бизнеса. С точки зрения перспектив ведения бизнеса, это определенное ухудшение инвестиционного климата. То, что они [власти] снижают начисления на зарплаты, правильно, но нужно делать это не за счет НДС. Правильней было бы изменить шкалу налогообложения, чтобы люди с большими доходами платили больше. Эта мера не влияет на конкурентоспособность предприятий", - уверен эксперт.