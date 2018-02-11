Боевик "АТО" в Киеве зарезал человека за замечание соблюдать очередь

За замечание не лезть в маршрутку без очереди боевик "АТО" в Киеве зарезал человека - шеф-повара одесского ресторана Руслана Юрченко, передает корреспондент Накануне.RU. Убийцей оказался военный 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По предварительным данным, он находился в состоянии наркотического опьянения.

В ответ на сделанное замечание он достал нож и ударил Юрченко в сердце. По данным полиции, после перепалки он пошел в хозяйственный магазин и купил кухонный нож, потом вернулся к маршрутке и ударил ножом в спину. По словам же очевидцев, он сразу ударил ножом. Убийца задержан и находится в изоляторе. У погибшего остались 5-летний сын и 10-летняя дочь.

"Это совершил не уголовник или "гопник". Убийца – служащий Вооруженных сил Украины с 2014 года по контракту. По неофициальной версии своих коллег, находился в самоволке, но, вероятнее всего, был отпущен в небольшое увольнение без соответствующего оформления (непонятно, можно ли это доказать). Даже в самоволке солдат остается частью армии. А задача армии – защищать своих граждан, а не уничтожать. И, безусловно, это ответственность ВСУ и конкретных офицеров", – написал в Facebook друг погибшего Евгений Кельдеш.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, майор израильской армии Виктор Верцнер, который помогает ВСУ, написал резко отрицательны пост о состоянии дел в ВСУ.