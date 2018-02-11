Обнаруженный на месте крушения "Ан-148" черный ящик находится в удовлетворительном состоянии

Состояние найденного черного ящика разбившегося в Подмосковье пассажирского самолета "Ан-148" удовлетворительное, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-центре МЧС России.

"Обнаруженный на месте крушения черный ящик, записывавший параметры полета, находится в удовлетворительном состоянии", сообщил Накануне.RU представитель оперативного штаба, который развернули на месте трагедии в Раменском районе.

Также сообщается, что спасатели нашли несколько паспортов и личные вещи пассажиров.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пассажирский самолет "Ан-148" вылетел из аэропорта "Домодедово" в 14.28 по московскому времени 11 февраля, уже через 7 минут он пропал с радаров. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. Поисковые работы по поручению главы МЧС РФ будут вестись круглосуточно.