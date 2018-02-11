В Татарстане отравились 36 детей, диагноз - острая кишечная инфекция

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников - 36 детей доставлены в больницу с диагнозом "острое кишечное отравление".

"10 и 11 февраля в Республиканскую инфекционную больницу с признаками отравления были госпитализированы 36 учеников 1-9 классов Казанбашской основной школы и двое взрослых – все жители Арского района. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по республике.

Следствием уже проведены обыски в организации, поставлявшей в школу продукты питания. В ходе осмотра территории учебного заведения обнаружены следы попытки уничтожения просроченной продукции.

Сейчас проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.