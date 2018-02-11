На Среднем Урале коммунальщики восстановили холодное водоснабжение после серьезной аварии

В Тавде коммунальные службы завершили ремонтные работы - холодное водоснабжение полностью восстановлено.

"В 19.50 авария устранена, холодное водоснабжение жилого сектора и социально-значимых объектов восстановлено в полном объеме", - сообщили Накануне.RU в местной администрации.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Тавде из-за коммунальной аварии без холодного водоснабжения остались 4 тыс. 322 частных дома и 234 многоквартирных дома. Также в зоне отключения находилось 7 социально-значимых объектов.