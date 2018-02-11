Крушение самолета "Ан-148" в Подмосковье: первые итоги поисково-спасательной операции

Пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" "Ан-148" 11 февраля упал в Раменском районе Московской области, погибли все кто находился на борту - 65 пассажиров и 6 членов экипажа, среди погибших - трое детей: 17, 13 и 5 лет. Воздушное судно летело из "Домодедово" в аэропорт Орска - там сейчас дежурят психологи и сотрудники МЧС - они помогают родственникам погибших.

Сейчас в Подмосковье развернута поисково-спасательная операция - действия сотрудников МЧС усложняют погодные условия: из-за снега и большой площади разброса обломков и фрагментов тел погибших пока удалось подобраться не ко всем останкам самолета. В операции задействовано более 600 человек, сообщили Накануне.RU в МЧС России. Как ранее заявил глава спасательного ведомства Владимир Пучков, работы будут вестись круглосуточно.

По словам очевидцев - местных жителей, "Ан" взорвался уже после удара о землю - на месте падения образовалась огромная воронка диаметром около 12 метров.

На данный момент известно, что жители ближайших сел не могут попасть домой из-за оцепления оперативных служб - на подъезде к Москве образовалась огромная пробка из автомобилей.

Власти Оренбургской области объявили траур по погибшим в авиакатастрофе, федеральные телеканалы также сделали изменение в сетке вещания - из эфира исключены все развлекательные передачи. Президент России Владимир Путин, ранее уже выразивший соболезнования родным и близким погибших, отменил свой визит в Сочи, чтобы из столицы координировать действия всех служб, причастных к спасательной операции.

Интересен тот факт, что пилоты борта перед крушением не сообщали о неисправностях самолета. Да и капитан Валерий Губанов был опытнейшим пилотом - имел за плечами более 5 тыс. часов полетов.

На данный момент причина крушения судна неизвестна - по словам местных жителей, все слышали очень громкий хлопок. Силовики пока не исключают версию теракта, сразу после трагедии СКР возбудил по факту происшествия уголовное дело. Сейчас все столичные судмедэксперты стянуты в Раменский район и задействованы в опознании останков погибших.

Власти Московской области выплатят компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе - по 1 млн рублей, об этом сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

МЧС России сообщает, что фрагменты разбившегося самолета разбросало на очень мелкие обломки - все останки самолета и тел людей находятся в снегу.

На данный момент известно, что родственников погибших доставят в Москву на опознание уже завтра, 12 февраля.

Накануне.RU будет следить за развитием событий.