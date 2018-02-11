Опубликован список погибших пассажиров и членов экипажа упавшего "Ан-148"

Телеграм-канал "Mash" опубликовал список погибших пассажиров и членов экипажа разбившегося в Московской области самолета "Ан-148".

В пресс-службе "Саратовских авиалиний" заявили о том, что командир воздушного судна Валерий Губанов был очень опытным пилотом и имел более 5 тыс. часов налета.

Список погибших:

Коболь Виктория

Славинская Анастасия

Гамбарян Сергей

Губанов Валерий

Кузьмин Олег

Алексеенко Крискентия

Хохлова Ольга

Насырова Екатерина

Козупица Антонина

Клаеви Ульрих (?)

Усачев Владимир

Давыдова Елена

Громов Игорь

Булатова Лилия

Сон Ульяна

Кармалеев Борис

Панченко Сергей

Гаврилов Сергей

Владимир Нормантович

Варсик Севоян

Любовь Николаенко

Владимир Ремарчук

Виктор Анохин

Зоя Анохина

Евгений Лиманов

Евгений Лиманов

Марина Калашник

Ципичко Ольга

Маргарита Драгина

Олег Курепов

Алексей Грачев

Екатерина Бойкова

Ольга Леонова

Александр Сергошко

Иван Толкачев

Евгений Коротков

Юрий Ямаев

Намиг Гахраманов

Евгений Ильинов

Никитченко Алексей

Анатолий Колодяжный

Надежда Красова

Оксана Красова

Альфия Гаусс

Марина Уразаева

Галина Никитенкова

Илья Оставский

Кристина Момзикова

Екатерина Киселева

Назаров Максим

Ведякина Мария

Ведиборенко Илья

Радчук Инна

Акназаров Тамерлан

Иванов Вячеслав

Толкачев Вячеслав

Толкачева Любовь

Полетаев Илья Сергеевич

Синицина Татьяна

Карпухин Анатолий

Карпухина Татьяна

Долбин Виктор

Дмитренко Юлия

Гришова Ирина

Ковчуга Людмила

Толмасова Дарья

Мачнева Светлана

Александров Илья

Тулькубаев Фиргат

Мещерякова Наталья

Нормантович Александр

Как ранее сообщило Накануне.RU, пассажирский самолет "Ан-148" вылетел из аэропорта "Домодедово" в 14.28 по московскому времени 11 февраля, уже через 7 минут он пропал с радаров. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. Поисковые работы по поручению главы МЧС РФ будут вестись круглосуточно.