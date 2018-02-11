Поисковые работы в зоне крушения самолета "Ан-148" в Подмосковье будут вестись днем и ночью

Глава МЧС России Владимир Пучков поручил спасателям вести поисковые работы круглосуточно, об этом Накануне.RU сообщили в спасательном ведомстве.

Также Пучков поручил в первую очередь заняться поиском "черных ящиков" - из будут искать с помощью беспилотников.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании комиссии по ликвидации последствий крушения самолета, ее поручено возглавить министру транспорта РФ Максиму Соколову.

Также известно, что в "Домодедово" и аэропорту Орска сейчас работают оперативные группы МЧС, оказывающие помощь родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа.



Как ранее сообщало Накануне.RU, пассажирский самолет "Ан-148" вылетел из аэропорта "Домодедово" в 14.28 по московскому времени 11 февраля, уже через 7 минут он пропал с радаров. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.