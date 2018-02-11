В сети появились первые кадры разбившегося в Подмосковье самолета "Ан-148"

Life.ru опубликовало первые кадры обломков разбившегося в Московской области пассажирского самолета "Ан-148" "Саратовских авиалиний".

На видеозаписи видны разломанные части самолета, личные вещи пассажиров.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пассажирский самолет "Ан-148" вылетел из аэропорта "Домодедово" в 14.28 по московскому времени, уже через 7 минут он пропал с радаров. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.