Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Подмосковье

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе самолета "Ан-148" в Раменском районе Подмосковья.

Также российский лидер поручил правительству РФ создать специальную комиссию по расследованию обстоятельств и причин случившейся трагедии, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В МЧС России открыли "горячую линию" для родственников погибших - позвонив на бесплатный номер 8-800-775-17-17 можно получить последнюю информацию о случившемся и пообщаться с психологом.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пассажирский самолет "Ан-148" вылетел из аэропорта "Домодедово" в 14.28 по московскому времени, уже через 7 минут он пропал с радаров. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.