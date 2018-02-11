Выживших в авиакатастрофе самолета "Ан-148" в Подмосковье нет

Все находившиеся на борту рухнувшего в Подмосковье самолета "Ан-148" люди погибли, выживших нет, эту информацию Накануне.RU подтвердил источник в СКР.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту крушения воздушного судна в Раменском районе, прокуратура параллельно начала проверять работу диспетчеров "Домодедово".

В МЧС России сообщают, что спасатели обнаружили обломки самолета "Ан-148" "Саратовских авиалиний". Сейчас губернатор Оренбургской области Юрий Берг вылетел в Орск, куда направлялся самолет из столичного аэропорта - глава региона будет принимать непосредственное участие в организации помощи родственникам погибших людей, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора.