По факту крушения самолета "Ан-148" в Московской области возбуждено уголовное дело

По факту крушения самолета "Ан-148" "Саратовских авиалиний" в Подмосковье возбуждено уголовное дело, об этом Накануне.RU сообщили в СКР.

В Следственном комитете отметили, что все обстоятельства инцидента будут расследованы тщательнейшим образом. Статья, по которой возбуждено дело - "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Пока информации о количестве погибших и возможных выживших нет, на место происшествия стягиваются представители всех экстренных служб. Известно, что самолету было 7 лет, также есть информация, что на борту был 1 ребенок.

Как ранее сообщало Накануне.RU, "Ан-148", предположительно, упал спустя 7 минут после вылета из "Домодедово". На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа.