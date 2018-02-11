В Подмосковье упал самолет "Ан-148": на борту находился 71 человек

В Московской области с радаров пропал пассажирский самолет "Ан-148" - он вылетел в 14.21 11 февраля из московского аэропорта "Домодедово", сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС.

Трагедия произошла в Раменском районе Московской области. Самолет летел рейсом "Домодедово - Орск". Сейчас к месту предполагаемого падения выдвинулись спасатели - два вертолета "Ми-8" вылетели с аэродромов Чкаловский и Мячково. Также известно, что борт принадлежал "Саратовским авиалиниям".

Есть информация, что самолет мог выполнять рейс "Почты России".

На борту, по предварительным данным, находился 71 человек.

Накануне.RU продолжит следить за ситуацией.