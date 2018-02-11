В Подмосковье упал самолет "Ан-148": на борту находился 71 человек

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Выживших в авиакатастрофе самолета "Ан-148" в Подмосковье нет

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"Новая пенсионная система: не отложил деньги – умирай на улице" Специалисты РАНХиГС подготовили доклад по постепенному повышению пенсионного возраста – у мужчин до 63 лет, у женщин – до 60. Сценарии предполагаются разные, но наиболее оптимальный, как указывает РБК – первые четыре года прибавлять по три месяца к пенсионному возрасту в год, а затем по шесть месяцев. То есть чтобы поднять планку у женщин с 55 лет до 60, необходимо будет аккурат 12 лет (это как два президентских срока).
09.02.2018
экономика  |  комментариев: 3
Аналитика
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Выборы без выбора: почему так и кто виноват? Сегодня либеральные оппозиционеры в унисон с американцами и европейцами обвиняют президента Путина в отсутствии демократии, узурпации власти, ущемлении прав и свобод граждан, в коррупции чиновников. Но авторитет Путина в народе только растёт, что используется оппозицией, как ещё один повод для обвинения Кремля в создании препятствий для альтернативных выборов президента, в политической цензуре, использования административного ресурса на выборах. Создаётся некая ситуация неизбежности: очередные выборы пройдут без выбора и их результат уже предрешён. Но кто в этом виноват?
09.02.2018
политика ;  | комментариев: 5
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В Подмосковье упал самолет "Ан-148": на борту находился 71 человек
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самолёт ан-148 авиакомпания россия (2016) | Фото: Накануне.ru

В Московской области с радаров пропал пассажирский самолет "Ан-148" - он вылетел в 14.21 11 февраля из московского аэропорта "Домодедово", сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС.
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Трагедия произошла в Раменском районе Московской области. Самолет летел рейсом "Домодедово - Орск". Сейчас к месту предполагаемого падения выдвинулись спасатели - два вертолета "Ми-8" вылетели с аэродромов Чкаловский и Мячково. Также известно, что борт принадлежал "Саратовским авиалиниям".

Есть информация, что самолет мог выполнять рейс "Почты России".

На борту, по предварительным данным, находился 71 человек.

Накануне.RU продолжит следить за ситуацией.



Развитие сюжета: Ранее 11.02.2018 17:38 Мск
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11.02.2018 15:27 Мск | Московская область | Михаил Белокрылов
17:27 Екб


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В Подмосковье упал самолет "Ан-148": на борту находился 71 человек
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