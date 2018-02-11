Украинские силовики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

Ночью 11 февраля ВСУ обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, об этом Накануне.RU сообщили в "Союзе добровольцев Донбасса".

Сообщается, что снарядом пробито бетонное ограждение и выбита оконная рама. О погибших и раненых не сообщается.

Фильтровальная станция находится в самом центре так называемой "горячей" зоны, где чаще всего украинские силовики проводят обстрелы.

Как сообщало Накануне.RU, один из последних серьезных обстрелов фильтровальной станции был в начале ноября прошлого года - тогда по вине украинских силовиков был поврежден резервный хлоропровод.