"Райффайзенбанк" перестал обслуживать клиентов

У "Райффайзенбанка" возникли сложности с обновлением программного обеспечения - в результате сбоя клиенты не могут провести операции по своим картам, об этом банк сообщил на своей странице в Twitter.

Клиенты банка не могут провести оплату и финансы в магазинах, интернете и банкоматах.

"Мы приносим свои извинения за неудобства. Причина появления неполадок была выявлена, наши специалисты активно работают над скорейшим устранением", - сообщил банк.

Как сообщало Накануне.RU, последний скандал, связанный с данным кредитным учреждением, произошел в конце лета прошлого года - "Райффайзенбанк" отказался предоставлять кредит НПК "Уралвагонзавод" после того, как одно из иностранных предприятий отказалось поставлять "дочке" корпорации комплектующие.