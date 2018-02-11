На Среднем Урале из-за аварии жители более 4,5 тысяч домов остались без холодной воды

В Тавде из-за коммунальной аварии без холодного водоснабжения остались жители более 4,5 тыс. домов.

Сегодня на улице Ленина произошла авария на на трубопроводе диаметром 600 мм, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Без воды остались 4 тыс. 322 частных дома и 234 многоквартирных дома. Также в зоне отключения находятся 7 социально-значимых объектов: реабилитационный центр для несовершеннолетних, детский оздоровительный лагерь "Родничок", роддом, противотуберкулезный диспансер, детская больница, центральная районная больница.

Местная администрация организовала подвоз питьевой и технической воды - график подвоза можно уточнить по телефону 8(34360) 5-01-12.

Точные сроки ликвидации аварии пока не называются.