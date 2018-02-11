"Это неудачная шутка". Грег Вайнер - о высказывании о погибшем летчике Филипове

Американский эксперт Грег Вайнер (Григорий Винников) извинился за слова о погибшем российском пилоте Романе Филипове, которые он произнес в студии ток-шоу Владимира Соловьева, пишет RT.

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В интервью изданию Вайнер назвал свою реплику неудачной шуткой.

"Это была неудачная шутка с моей стороны, бестактная и неуместная. Я обязательно принесу свои извинения семье летчика. О таких вещах так не шутят. Со всеми бывает, сорвался", - сказал Вайнер.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в ходе программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" ведущий выставил из студии американского эксперта за слова о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове.