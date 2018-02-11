Сергей Чемезов продаст США российские ЗРК С-400, если американцы изъявят такое желание

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что рассматривает вариант продажи ЗРК С-400 "Триумф" в США, об этом пишет RT.

По словам Чемезова, данная сделка не нанесет урон национальной безопасности РФ.

"С-400 - это не система для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят. Так что это не проблема с точки зрения стратегии", - об этом Чемезов сказал, отвечая на вопрос журналистов о продаже "Триумфов" Турции.

Глава "Ростеха" отметил, что российские образцы в разы лучше американских аналогов.