В Челябинске из-за сообщения о бомбе эвакуировали торговый центр

В Челябинске накануне поздно вечером эвакуировали торговый центр в Калининском районе.

Звонок в экстренные службы поступил примерно в 23.30 - на место сразу же выехали представители всех оперативных служб, сообщили Накануне.RU в единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.

Из здания вывели людей - посетителей и персонал, всего около 60 человек. При обследовании помещений никаких взрывных устройств не нашли. Полицейские выявили кто позвонил с сообщением - "минершей" оказалась пьяная местная жительница. Сейчас ей грозит до 5 лет лишения свободы.