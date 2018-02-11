Олег Дерипаска подал в суд на эскорт-модель Настю Рыбку за публикацию личных материалов

Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на эскорт-модель Настю Рыбку и коуча Алекса Лесли, пишет Life.ru

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Бизнесмен недоволен тем, что Рыбка и Лесли разместили в социальных сетях посты, фотографии и аудиозаписи, которые касаются личной жизни предпринимателя. Дерипаска не давал своего согласия на публикацию материалов.

Как пишет РБК, Настя Рыбка считает такой "ход" Дерипаски обычной ревностью - она и Лесли были на яхте вместе с Дерипаской и вице-премьером РФ Сергеем Приходько.

Как ранее сообщало Накануне.RU, из-за "расследования" об олигархе Д. и высокопоставленном чиновнике П. суд внес сайт оппозиционера Алексея Навального в реестр запрещенной информации. После данного "расследования" Настя Рыбка заявила об изнасиловании ее на яхте бизнесменом Д. и чиновником П., однако позже сама же опровергла свое заявление и назвала его "шуткой".



