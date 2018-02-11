Теплоход "Игорь Фархутдинов" освобожден из ледового плена

11 февраля теплоход "Игорь Фархутдинов" прибыл в порт Корсаков, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

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Операция по спасению судна длилась почти двое суток. Пассажиры целы и невредимы, экипаж тоже.

Как ранее сообщало Накануне.RU, теплоход застрял в плотных льдах в южной части Охотского моря 8 февраля. На его борту находилось 127 пассажиров и 42 контейнера, при выходе из Кунаширского пролива на траверзе японского города Момбецу судно встретило плотные льды толщиной до полутора метров.