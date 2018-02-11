В министерстве сельского хозяйства Забайкальского края начались обыски

В Чите в министерстве сельского хозяйства края проходят обыски - силовики нагрянули в здание по улице Амурской утром 11 февраля.

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Информацию об обысках Накануне.RU подтвердили в местном СКР, однако подробности разглашать не стали.

Как ранее стало известно, в Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении министра сельского хозяйства края Михаила Кузьминова и его зама Ирины Малакшиной - они подозреваются в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Следствие считает, что чиновники превышали свои должностные полномочия при выплате субсидий, выделенных правительством РФ и предназначенных для компенсации ущерба сельхозпроизводителям Забайкальского края от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году.

Предположительно, от незаконных действий чиновников пострадало не менее семи сельхозпроизводителей, которым причинён ущерб на сумму более 10,5 млн рублей. Сейчас Кузьминова и Малакшину задержали.