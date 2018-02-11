На Южном Урале браконьер застрелил охотинспектора, когда тот пытался его задержать

В Карталинском районе убили специалиста госохотнадзора - его тело было обнаружено вечером 10 февраля в лесу недалеко от станции Тумак.

Благодаря оперативным действиям был задержан житель Карталов, подозреваемый в совершении преступления, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

По версии следствия, злоумышленник незаконно охотился - он выстрелил в инспектора в тот момент, когда представитель надзорного ведомства пытался его задержать.

"Полицейскими в ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый житель Карталов 1970 года рождения", - сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело.