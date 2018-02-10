НДС могут повысить до 21%

Экс-министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин от лица Правительства РФ объявил, что кабмин обсуждает повышение НДС с 18 до 21%.

"Налоговый маневр — это предложение сократить страховые взносы с 36% до 22%. Это налог на зарплату, тем самым предполагается облегчить легализацию зарплат. А эту нагрузку, чтобы бюджетная система ничего не потеряла, перенести на НДС, подняв его с 18% до 22%. Сейчас обсуждается вариант 21/21. Минфин против, так как считает, что на этом эффекте мы теряем, а на 22/22 потерь, вроде бы, нет", — передает ТАСС слова Кудрина.