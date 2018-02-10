В Екатеринбурге напали на водителя "скорой"

Житель Екатеринбурга напал на сотрудника "скорой медицинской помощи".

По предварительным данным, инцидент произошёл в ночь на 10 февраля 2018 года у дома по улице Грибоедова, куда бригада врачей прибыла по сообщению о необходимости оказания медпомощи.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР, в ходе конфликта один из местных жителей причинил телесные повреждения водителю автомашины "скорой".

Следствие намерено тщательно установить обстоятельства и причины конфликта, назначить судебное медицинское освидетельствование.