ФАС: В регионах России усилился "экономический сепаратизм"

Кризис усилил тенденции экономического сепаратизма в субъектах, региональные власти стремятся закрыть свои границы для продукции из других регионов, чтобы поддержать местных поставщиков, следует из проекта доклада рабочей группы к заседанию Госсовета по развитию конкуренции в регионах (дата заседания еще не определена). Документ, подготовленный Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Ведомство определяет экономический сепаратизм как крайнюю и масштабную форму регионального протекционизма, когда местные власти поддерживают "своих" производителей и противостоят входу на рынок других участников, пишет РБК со ссылкой на доклад.