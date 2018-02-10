Декоммунизация на Украине "фактически завершена", - Вятрович

Декоммунизация на Украине фактически завершена. Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на "Радио Свобода".
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По его словам, произошло переименование около тысячи населенных пунктов. Также снесены почти все памятники Ленину.
"Памятников около 2,5 тыс. Не только Ильичу, но и другим коммунистическим вождям. Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах", - сказал Вятрович.
Напомним, как сообщало Накануне.RU, настоящей целью декоммунизациии Украины является "изменение сознания" народа, признал юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко.