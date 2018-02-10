Декоммунизация на Украине "фактически завершена", - Вятрович

Декоммунизация на Украине фактически завершена. Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на "Радио Свобода".

По его словам, произошло переименование около тысячи населенных пунктов. Также снесены почти все памятники Ленину.

"Памятников около 2,5 тыс. Не только Ильичу, но и другим коммунистическим вождям. Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах", - сказал Вятрович.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, настоящей целью декоммунизациии Украины является "изменение сознания" народа, признал юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко.