Руководство забайкальского минсельхоза пошло под статью

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении министра сельского хозяйства Забайкальского края Михаила Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиной. Они подозреваются в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, чиновники превышали свои должностные полномочия при выплате субсидий, выделенных Правительством Российской Федерации и предназначенных для компенсации ущерба сельхозпроизводителям Забайкальского края от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году.

"Чиновники вводили в заблуждение получателей субсидий и незаконно требовали от них выполнения ряда условий для выделения субсидий", - полагают в следствии.

Предположительно, от незаконных действий чиновников пострадало не менее семи сельхозпроизводителей, которым причинён ущерб на сумму более 10,5 млн руб.

Сегодня Михаила Кузьминова и Ирину Малакшину задержали, в их домах проведены обыски.