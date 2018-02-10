Министр спорта Украины призвал не ехать на ЧМ-2018

Глава министерства молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал граждан страны не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Прямой".

"Я хочу призвать наших болельщиков не ехать туда. Особенно участников "АТО", – сказал Жданов.

Он добавил, что его ведомство сделает заявление вместе с МИД и СБУ, "что делать этого не надо". Также Жданов выразил сожаление, что не удалось сорвать проведение чемпионта в России.

"С точки зрения наших национальных интересов мы делали все, чтобы этот чемпионат не состоялся в России. Но наши возможности здесь очень ограничены", - посетовал чиновник.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в августе 2017 года украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян вообще заявил, что жителям Украины "нечего ездить в Россию".