Куйвашев встал на лыжи

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прошел дистанцию 2025 метров в честь заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025. Глава региона поучаствовал в "Лыжне России" и поделился впечатлениями в "Инстаграме".
"Спорт высших достижений, Олимпиады, чемпионаты — все это, разумеется, важно и нужно. Но особенное значение имеет массовый спорт", — написал он.
Сегодня проводим «Лыжню России». Дистанция 2025 метров в честь нашей заявки на ЭКСПО-2025. Спорт высших достижений, Олимпиады, чемпионаты — все это, разумеется, важно и нужно. Но особенное значение имеет массовый спорт. Люди всех возрастов, любого достатка должны иметь возможность заниматься физической культурой в любое время года. Мы в Свердловской области стараемся сделать так, чтобы спорт становился доступнее и популярнее. Работают госпрограммы, определено серьезное финансирование. Это приносит свои плоды. Мы видим это и «в цифрах», и невооруженным взглядом. Очень приятно замечать, как год от года растет число тех, кто проводит свободное время в парках, на стадионах и спортивных площадках. Я сам стараюсь выкраивать побольше времени на спорт. Летом — велосипед или бег, зимой — лыжи, когда времени мало, — хотя бы беговая дорожка. Пишите, какие виды спорта, по-вашему, следует особо развивать в нашем регионе. Очень интересно ваше мнение.
Напомним, что "Лыжня России" проходит на фоне старта зимней Олимпиады в Южной Корее, на которой наши спортсмены выступают под нейтральными флагами, а некоторые, как свердловский биатлонист Антон Шипулин, и вовсе в ней не участвуют. Кстати, именно этот спортсмен и победил в "Лыжне России" в уральской столице.
Отметим также, что участники "Лыжни" в Екатеринбурге сегодня подавали предложения за объекты благоустройства. Мобильный пункт сбора предложений за проекты общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2018 году, действовал на главной площадке "Лыжни России" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". По результатам приема в бланк голосования включат самые популярные объекты. А в день проведения выборов президента с 8.00 до 20.00 пройдет рейтинговое голосование отобранных общественных территорий.