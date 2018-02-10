Куйвашев встал на лыжи

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прошел дистанцию 2025 метров в честь заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025. Глава региона поучаствовал в "Лыжне России" и поделился впечатлениями в "Инстаграме".

"Спорт высших достижений, Олимпиады, чемпионаты — все это, разумеется, важно и нужно. Но особенное значение имеет массовый спорт", — написал он.

Напомним, что "Лыжня России" проходит на фоне старта зимней Олимпиады в Южной Корее, на которой наши спортсмены выступают под нейтральными флагами, а некоторые, как свердловский биатлонист Антон Шипулин, и вовсе в ней не участвуют. Кстати, именно этот спортсмен и победил в "Лыжне России" в уральской столице.

Отметим также, что участники "Лыжни" в Екатеринбурге сегодня подавали предложения за объекты благоустройства. Мобильный пункт сбора предложений за проекты общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2018 году, действовал на главной площадке "Лыжни России" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". По результатам приема в бланк голосования включат самые популярные объекты. А в день проведения выборов президента с 8.00 до 20.00 пройдет рейтинговое голосование отобранных общественных территорий.