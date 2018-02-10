На Украине арестован экс-депутат Рады, обнародовавший компромат на Турчинова

Задержанный накануне бывший депутат Верховной рады Александр Шепелев арестован до 8 апреля, передает корреспондент Накануне.RU. Такое решение вынес Печерский районный суд Киева, удовлетворив ходатайство Главной военной прокуратуры Украины. Заседание суда проходило в закрытом режиме по просьбе прокурора под тем предлогом, что может быть озвучена информация, которая является гостайной.

Шепелев подозревается в хищении госимущества, сотрудничестве с ФСБ, организации заказного убийства, покушении на убийство и других преступлениях. 20 декабря 2017 года он был объявлен в розыск уже Россией. Его подозревают в попытке дачи взятки должностному лицу.

Однако Шепелев известен тем, что в марте 2017 года обнародовал компромат на нынешнего секретаря СНБО Александра Турчинова. Он заявил, что Турчинов, находясь на посту первого вице-премьер-министра в правительстве Юлии Тимошенко, вместе с депутатом Русланом Лукьянчуком, вывел в офшоры $800 млн из государственного бюджета и помощи МВФ. По его словам, Турчинов и Лукьянчук "обложили данью руководителей министерств, вынуждая их похищать бюджетные средства, организовывать поборы с подчиненных и брать взятки от населения".

"Эти "грязные" деньги ежедневно свозились в подконтрольный мне Европейский банк рационального финансирования. Там гривна конвертировалась в наличные доллары США, паковалась в целлофан и доставлялась Александру Турчинову через Лукьянчука, которого до сих пор называют "кошельком" Турчинова", - рассказал тогда Шепелев.

На суде экс-депутат заявил, что его избивали.

"Меня украли, мешок на голову, в машину, представились военной прокуратурой и держали непонятно где. Требовали от меня информацию, что я знаю о Тимошенко, Турчинове, Порошенко и олигархах", - сказал Шепелев.

Турчинов отверг обвинения, назвав это "указанием спецслужб РФ".

Yапомним, как сообщало Накануне.RU, Шепелев был задержан 8 февраля.