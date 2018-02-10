На Украине арестован экс-депутат Рады, обнародовавший компромат на Турчинова

в этот день
10.02.18
21:04
В Екб.23:04
"Идиоты не должны решать за нас!" В Екатеринбурге - митинг против сноса телебашни
Засыпать хвостами. Представлен план ликвидации Коркинского разреза к 2041 году
Велодорожки, вырубки и туалеты: как обсудили преображение любимого парка Куйвашева
Главное
МЧС назвало главные цели атак в случае нападения на Россию

Тема дня
"Новая пенсионная система: не отложил деньги – умирай на улице" Специалисты РАНХиГС подготовили доклад по постепенному повышению пенсионного возраста – у мужчин до 63 лет, у женщин – до 60. Сценарии предполагаются разные, но наиболее оптимальный, как указывает РБК – первые четыре года прибавлять по три месяца к пенсионному возрасту в год, а затем по шесть месяцев. То есть чтобы поднять планку у женщин с 55 лет до 60, необходимо будет аккурат 12 лет (это как два президентских срока).
09.02.2018
экономика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Выборы без выбора: почему так и кто виноват? Сегодня либеральные оппозиционеры в унисон с американцами и европейцами обвиняют президента Путина в отсутствии демократии, узурпации власти, ущемлении прав и свобод граждан, в коррупции чиновников. Но авторитет Путина в народе только растёт, что используется оппозицией, как ещё один повод для обвинения Кремля в создании препятствий для альтернативных выборов президента, в политической цензуре, использования административного ресурса на выборах. Создаётся некая ситуация неизбежности: очередные выборы пройдут без выбора и их результат уже предрешён. Но кто в этом виноват?
09.02.2018
политика ;  | комментариев: 5
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В бюллетене на президентских выборах будет восемь имен
Погибшего в Сирии летчика могут представить к "Герою России"
Грудинин пообещал "устроить свой Сталинград" 18 марта
В Сирии сбит, предположительно, Су-25
Отомстили. По местности, где погиб летчик сбитого Су-25, нанесли сокрушительный удар
Певец Шура собирается дать концерт в Кургане, который ранее назвал "полным г**ном"
В России вышел на свободу расчленитель, осужденный на пожизненный срок в "Полярной сове"
СМИ: Владелец уральских и сибирских шахт Абрамович просит вид на жительство в Швейцарии
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 667



Новости
10.02.2018 14:50 Мск (16:50 Екб)
политика | Украина
На Украине арестован экс-депутат Рады, обнародовавший компромат на Турчинова
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

турчинов, тимошенко, киев (2014) | Фото:vsesmi.com.ua

Задержанный накануне бывший депутат Верховной рады Александр Шепелев арестован до 8 апреля, передает корреспондент Накануне.RU. Такое решение вынес Печерский районный суд Киева, удовлетворив ходатайство Главной военной прокуратуры Украины. Заседание суда проходило в закрытом режиме по просьбе прокурора под тем предлогом, что может быть озвучена информация, которая является гостайной.
Читайте также:

Шепелев подозревается в хищении госимущества, сотрудничестве с ФСБ, организации заказного убийства, покушении на убийство и других преступлениях. 20 декабря 2017 года он был объявлен в розыск уже Россией. Его подозревают в попытке дачи взятки должностному лицу.

Однако Шепелев известен тем, что в марте 2017 года обнародовал компромат на нынешнего секретаря СНБО Александра Турчинова. Он заявил, что Турчинов, находясь на посту первого вице-премьер-министра в правительстве Юлии Тимошенко, вместе с депутатом Русланом Лукьянчуком, вывел в офшоры $800 млн из государственного бюджета и помощи МВФ. По его словам, Турчинов и Лукьянчук "обложили данью руководителей министерств, вынуждая их похищать бюджетные средства, организовывать поборы с подчиненных и брать взятки от населения".

"Эти "грязные" деньги ежедневно свозились в подконтрольный мне Европейский банк рационального финансирования. Там гривна конвертировалась в наличные доллары США, паковалась в целлофан и доставлялась Александру Турчинову через Лукьянчука, которого до сих пор называют "кошельком" Турчинова", - рассказал тогда Шепелев.

На суде экс-депутат заявил, что его избивали.

"Меня украли, мешок на голову, в машину, представились военной прокуратурой и держали непонятно где. Требовали от меня информацию, что я знаю о Тимошенко, Турчинове, Порошенко и олигархах", - сказал Шепелев.

Турчинов отверг обвинения, назвав это "указанием спецслужб РФ".

Yапомним, как сообщало Накануне.RU, Шепелев был задержан 8 февраля.

Другие новости по темам: Украина, компромат, Александр Шепелев, Александр Турчинов, арест
10.02.2018 14:50 Мск | Евгений Чернышёв
16:50 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.02.2018 17:41 Мск
На Украине задержан экс-депутат Рады, имеющий компромат на первых лиц








Добавить комментарий:

На Украине арестован экс-депутат Рады, обнародовавший компромат на Турчинова
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+