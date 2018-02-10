Сайт Навального попал в реестр запрещенной информации

Из-за "расследования" об олигархе Д. и высокопоставленном чиновнике П. суд внес сайт Навального в реестр запрещенной информации. Об этом в твиттере сообщил сотрудник ФБК Георгий Албуров.

"Суд" включил в "реестр запрещенной информации" не только новости про расследование, но и сам текст Навального про расследование и наше видео, у которого уже 2,5 млн просмотров", - написал он.

Решение принял Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. По данным Албурова, "ни решения, ни заседаний, ни какой либо-информации по делу 2-572/2018 на сайте "суда" нет".

Напомним, после "расследования" "эскорт-модель" Настя Рыбка заявила об изнасиловании ее на яхте бизнесменом Д. и чиновником П., что позже сама же опровергла и назвала "шуткой" и "троллингом".